حارس الخضر يُحمل فرنسا مسؤولية الصفعة النرويجية

أكد حارس المنتخب الوطني لكرة اليد، عبد الله بن مني، بأن الآداء المُقدم أمام فرنسا، كان السبب الرئيسي في الهزيمة الثقيلة التي تلتها أمام النرويج.

وتحدث بن مني قائلا :”اعتقد بأن المجهودات الكبيرة التي بذلناها أمام فرنسا، جعلتنا تنهار بدنيا أمام النرويج”.

وواصل :”المُنافس هو نائب بطل العالم خلال آخر دورتين، ويمتلك لاعبين سريعين ومهاريين، وهو ما يُفسر النتيجة النهائية”.

وأردف:”لا يجب أن ننسى أيضا، بأن البطولة الجزائرية، متوقفة منذ أشهر طويلة، وهو ما أثر علينا سلبا في دورة مصر”.

ليختم :”لقد كنا بحاجة لفترة تحضير أكبر، ومُباريات ودية ذات مستوى عال، لكي نتمكن من مُجاراة ريتم المونديال”.