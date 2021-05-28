حارس “السيتي” يُحذّر “محرز” وزملائه !

حذّر الحارس البرازيلي “إيدرسون”، النجم الجزائري “رياض محرز” وزملائه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام “تشيلسي” غدا السبت مؤكدا على ضرورة التركيز طوال الـ 90 دقيقة أو أكثر في حالة لعب الأوقات الإضافية.

وقال “إيدرسون” في تصريحات صحفية: “الخسارتين أمام تشيلسي؟ لا هذا لن يؤثر علينا، كل ما يهمنا أن نلعب بطريقتنا وأن نركز طوال الـ 90 دقيقة والأهم من ذلك أن لا نرتكب الأخطاء التي ارتكبناها أمامهم في الدوري والكأس”.

وأضاف الحارس البرازيلي: “الأمور لن تكون سهلة على الفريقين لذلك علينا استغلال الفرص التي ستتاح لنا في المباراة والتي سيصنعها خط هجومنا القادر على التسجيل في أي لحظة، كما أنه يتعين علينا أن نقدم أداء كبيرا، فنهائي دوري الأبطال لا يلعب كل يوم”.