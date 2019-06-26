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حارس السينغال:”الخضر منتخب كبير في إفريقيا لكننا نسعى لهزمهم”

الرياضة
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حارس السينغال:”الخضر منتخب كبير في إفريقيا لكننا نسعى لهزمهم” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أكد حارس المنتخب السينغالي “عبد الله ديالو” أن المنتخب الجزائري من أكبر المنتخبات في القارة السمراء لكنهم يسعون للفوز ضدهم.

وقال “ديالو” في المنطقة المختلطة أمسية اليوم الأربعاء.

“نحن نتدرب بطريقة جيدة منذ شهر تقريبا والفوز ضد تنزانيا في المباراة الأولى منحنا ثقة كبيرة ونحن جاهزون لمباراة الغد ضد الجزائر”.

“الكل يعرف المنتخب الجزائري فهو واحد من أكبر المنتخبات الإفريقية وستكون مباراة صعبة ضدهم، سندخل اللقاء بأفضل طريقة ممكنة وندرك أنها مباراة مهمة”.

“الكثير من الأشخاص ينتظرون رؤية مستوانا الحقيقي في مباراة الجزائر وأتمنى أن نكون جاهزون”.


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