حارس الطوغو يضيّع مواجهتي “الخضر”

ترسّم غياب الحارس الأول لمنتخب الطوغو، جيفري أغبولوسو، عن مواجهتي “الخضر”، يومي الـ 10 والـ 14 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الـ 3 والـ 4 من كأس أمم إفريقيا.

وكشفت الاتحادية الطوغولية لكرة القدم، في حسابها الرسمي على “فيسبوك” بأن أغبولوسو. حامي عرين نادي ” FC Balagne” الناشط في بطولة “CFA” الفرنسية، أجرى عملية جراحية، على مستوى الركبة.

كما أوضحت المصدر نفسه، بأن صاحب الـ 24 ربيعا. الذي شارك أساسيا في اللقاءين السابقين من التصفيات أمام ليبيريا وغينيا الاستوائية. كان قد تعرض لإصابة خلال تدربيات أول أمس الاثنين.

للإشارة فإن وفد منتخب الطوغو، الذي أجرى تحضيراته بتونس، تحسبا لمواجهة غدٍ الخميس، أمام “الخضر”، سيحل اليوم الأربعاء بمدينة عنابة. حسبما أكدته الاتحادية الطوغولية في منشور آخر.