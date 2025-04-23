حارس “الكناري” مرباح يعود للتدريبات الجماعية بعد 217 يوما

خاض اليوم الأربعاء، حارس شبيبة القبائل، قايا مرباح، أول حصة تدريبية جماعية مع رفقاءه، بعد غياب استمر لـ 217 يوما.

وتعرض الحارس مرباح، يوم الـ 18 سبتمبر 2024، قبل أسبوع فقط عن انطلاق الموسم الجاري. لإصابة معقدة، تمثلت في كسر مزدوج على مستوى الركبة. في اللقاء الودي الذي جرى بملعب “حسين آيت أحمد” أمام اتحاد بسكرة. إثر احتكاك مع مهاجم الأخير الصديق بعلي.

وباشر حامي عرين “الكناري” تدريباته على انفراد مطلع شهر مارس الماضي، قبل أن يسجل حضوره في حصة اليوم الأربعاء، رفقة المجموعة.

ونشرت إدارة شبيبة القبائل، عبر حساب الفريق على “فيسبوك”. صورا من اندماج قايا مرباح، مع المجموعة، والتي تفاعل معها أنصار الفريق، الذين يأملون في رؤية حارسهم يعود للمنافسة الرسمية في المستقبل القريب.