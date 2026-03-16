حارس المرمى عزيرية يتلقى دعوة المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما

تلقى حارس مرمى ترجي مستغانم، منير عزيرية، دعوة المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، من أجل المشاركة في التربص المقبل.

وأكدت إدارة نادي ترجي مستغانم، اليوم الإثنين، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تلقي حارس المرمى عزيرية، دعوة منتخب أقل من 23 عاما.

وسيكون الموهبة الصاعدة في حراسة المرمى، عزيرية، معنيا بالتربص المقررة في الفترة ما بين 23 إلى 31 مارس المقبل.

وحرصت إدارة نادي ترجي مستغانم، على تهنأت حارس مرماها منير عزيرية، على هذه الفرصة التي نالها، مبدية تمنياتها له بالتوفيق.