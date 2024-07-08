حارس المرمى موساوي ثاني صفقات مولودية الجزائر

دعمت إدارة مولودية الجزائر، تعداد الفريق، بحارس المرمى توفيق موساوي، كثاني صفقاتها في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية، عن تعاقدها مع حارس المرمى توفيق موساوي.

كما أوضح ذات المصدر، بأن مستقدمهم الجديد، أمضى على عقد يربطه ببطل الجزائر، إلى غاية 2027.

يذكر أن توفيق موساوي، يعد ثاني صفقة لمولودية الجزائر في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تعاقد الفريق مع اللاعب زكرياء دراوي.