حارس المنتخب الصحراوي:”سعداء بالتواجد في الجزائر وأتمنى اللعب بمدينة العيون المُحررة”
بقلم النهار أونلاين
عبّر حارس المنتخب الصحراوي، وناتي خليهنة، عن سعادته بالتواجد رفقة منتخبه في الجزائر، تحسبا لمواجهة مولودية الجزائر وديا.
وصرح حارس المنتخب الصحراوي، وناتي خليهنة، لقناة النهار: “سعداء بالتواجد في الجزائر، خاصة وأن العلاقة بين الشعب الجزائري والصحراوي أخوية”.
وأضاف المتحدث: “مواجهة المولودية مهمة بالنسبة لنا للتحضير لقادم الاستحقاقات، وأتوقع أن نلقى الدعم من الجمهور الجزائري في المواجهة”.
وتابع ذات المتحدث: “أتمنى الاحتراف في البطولة الجزائرية، التي تعتبر بطولة في المُستوى”.
وختم الحارس الصحراوي وناتي خليهنة حديثه: “أتمنى أن نستقبل المباريات في دولتنا، ونواجه المنتخبات بمدينة العيون المحررة، والمشاركة في كأس أمم إفريقيا”.
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