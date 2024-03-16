حارس المنتخب الموريتاني في ذمة الله

أعلنت الإتحادية الموريتانية، اليوم السبت، عن وفاة حارس المنتخب الأول ونادي الجمارك، محمد المختار، بعد أسبوع من ذخوله العناية المشددة.

وأعلنت الإتحادية الموريتانية عبر منصة “إكس”، عن خبر وفاة الحارس محمد المختار، وتقدمت بالتعازي إلى عائلة الفقيد.

يجدر الإشارة، تواجد الحارس المرحوم محمد المختار، منذ حوالي أسبوع بالمستشفى، بعد تلقيه إصابة بليغة على مستوى الرأس، بعد إصطدماه بأحد اللاعبين خلال تدريبات فريقه.