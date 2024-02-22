حارس المنتخب الوطني لكرة اليد يخوض تجربة جديدة بألمانيا

أعلن نادي إيرلانغن لكرة اليد، عن تعاقده مع الحارس الدولي الجزائري خليفة غضبان، قادما من نادي أورو فارم المقدوني.

ونشر النادي الألماني بيانا عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، أكد من خلاله متابعته الحارس الدولي الجزائري غضبان منذ فترة قبل التعاقد معه.

وصرح مدرب الفريق إيرلانغن هارتموت مايرهوفر، بعد حسم الصفقة:”ستساعدنا خبرة الحارس غضبان وأنا مقتنع أنه سيقدم الإضافة للفريق.

وللإشارة، يعد الحارس خليفة غضبان، أول لاعب كرة اليد جزائري يحترف في البطولة الألمانية.