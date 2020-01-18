حارس المنتخب الوطني يختار قوارب الموت للهروب من الحڨرة!

إختار الحارس الشاب في صفوف فريق شباب قسنطينة مهدي سيوان الهجرة الغير شرعية عبر قارب الموت، بسبب التهميش الذي عانى منه مع فريق السي أس سي.

وأجرى الحارس الشاب السابق في صفوف شباب قسنطينة حوار مع موقع “كوورة” أين كشف أسباب إختيار الهجرة الغير شرعية قائلا:

“لعبت للشباب 7 مواسم وتدرجت في مختلف أصنافه وصولا إلى الفريق الأول، قبل أن أستبعد لأسباب غير رياضية. كان ذلك لمصلحة حارس آخر، له وساطة قوية”.

وتابع: “كنت حارسا لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، وتلقيت عرضا من نادي بارادو، لكنني رفضته رغم تحذيرات المقربين مني، ثم لعبت بفريق الرديف، بقسنطينة وفي صيف 2018 تلقيت عرضا من وفاق سطيف”.

“اعتذرت لإدارة الوفاق، بعدما أكد عمراني رغبته في الاحتفاظ بخدماتي، وبالفعل ضمني لتدريبات الفريق الأول بمعسكري تونس والبليدة، لكنني تفاجأت بإبعادي مع بداية مباريات الدوري وتحويلي إلى الرديف”.

“تبين فيما بعد أن عضو الجهاز الفني فاتح عمرون، هو من أخبر عمراني من أجل استبدالي بحارس آخر من معارفه، وهو ما تم بالفعل، حيث تم إبعادي وترقيته للتدرب مع الفريق الأول، دون تقديم تبريرات منطقية”.

“قررت مغادرة الجزائر. تم ترحيلي من اليونان قبل عدة أشهر، والآن أنا في تركيا منذ 8 أشهر، وأعمل في مطعم من أجل توفير بعض المال، من أجل الوصول إلى أوروبا، وعندما أستقر هناك سأعمل على بعث مشواري من جديد بإذن الله، ولن أتوقف حتى أحقق حلمي”.