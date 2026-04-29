حارس المولودية رمضان يعلق على حلم المونديال

أكد حارس نادي مولوية الجزائر، رمضان عبد اللطيف، أن المشاركة رفقة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، تعتبر حق مشروع لكل حارس جزائري.

وتلقى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أخبار سيئة قبل شهر بالتمام من إعلانه القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في المونديال، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الحارس لوكا زيدان. وانتهاء موسم الثنائي الآخر انتوني ماندريا وميلفين ماستيل، بسبب الإصابة أيضا.

وأمام المعطيات الحالية سيكون مدرب “الخضر” أمام حتمية الاستنجاد بالورقة المحلية في حراسة المرمى، تحسبا لنهائيات كأس العالم.

وعلى هامش فوز فريقه أمس الثلاثاء، أمام أولمبيك أقبو، ضمن تسوية الجولة الـ 19 من البطولة. بنتيجة 2-1، سُئل رمضان عن حظوظه في تلقي استدعاء من بيتكوفيتش.

ورد حامي عرين المولودية الذي بدأ الموسم احتياطيا، لزميله وحارس المنتخب أليكسيس قندوز: “أولا أتمنى الشفاء لحراس “الخضر”.. ثانيا المنتخب هدف كل حارس وكل لاعب وأي شخص طموح”.

قبل أن يستدرك رمضان: “أتمنى أن يقدم الحارس الذي يتم استدعاءه الإضافة وأن يوفق.. نحن نشجع المنتخب سواء كنا فيه أو لا. أتمنى لهم التوفيق وأن يشرفونا في المونديال”.