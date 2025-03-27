حارس بشركة خاصة وميكانيكيان متهمون بسرقة سيارة مستوردة بالكاليتوس

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق ثلاث أشخاص، “ر.م” حارس بشركة خاصة. “م.ع” ميكانيكي والمتهم الثالث متربص لدى الميكانيكي يدعى “ن.ع”. وجهت لهم تهمة السرقة بالتعدد، على خلفية تورطهم في سرقة سيارة مستوردة مركونة بالقرب من الميناء الجاف بالكاليتوس.

ملابسات القضية تعود لتاريخ 15 مارس الفارط حين خطرت لعون حراسة بشركة خاصة، فكرة سرقة سيارة بلوحة ترقيم أجنبي. تخلى عنها صاحبها وتركها مهملة بالقرب من مرآب الميناء الجاف بالكاليتوس. بمفاتيحها بعدما عجز عن دفع مخالفة جمركية ألزم بدفعها.حيث إتصل بميكانيكي لتصليحها وسرقتها. حيث بادر بنزع لوحة الترقيم الخاصة بها، ليقوم المتهم الثاني و زميله. بفحص السيارة بالمكان المركونة به وسرقتها، قبل أن يقوم الميكانيكي بإعادتها وتبليغ مصالح الأمن.

بعد التواصل مع صاحب المركبة قيد شكواه مبررا تخليه عن سيارته بالقرب من الميناء الجاف بمفاتيحها. وإبلاغ إدارة بذلك تاركا لها لمدة 20 يوم وغادر الجزائر باتجاه فرنسا لتعذر إعادة نقلها إلى الشراربة مقر سكناه.

المتهم الرئيسي “ك.م” الحارس إعترف خلال المحاكمة، أن فكرة سرقة السيارة فعلا كانت فكرته. وتواصل مع الميكانيكي “م.ع” لسرقة السيارة لكنه تراجع عن الأمر. والمتهمان الآخران في الملف عادا وأصرا على تنفيذ العملية.

كما أن المتهمان أنكرا بشدة ما نسب لهما وأكدا أنهما لم يكونا يعلمان بأن السيارة ليست ملك للمتهم الأول. الذي قام بايهامهما أن صاحبها أوصاه على تصليحها ونقلها. مؤكدا أن ما قاما به كان بناءا على طلبه. وطالبت بافادتهما بالبراءة.

من جهته الدفاع إستغرب كيفية ترك سيارة بمفاتيحها بالشارع، منوهة أن السيارة محل شبهة ما جعل صاحبها يتخلى عنها وتركها عرضة للسرقة.

وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيت عقوبة عامين حبسا نافذا. مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق جميع المتهمين.

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