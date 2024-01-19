حارس بوركينافاسو :”أعرف الجزائريين جيدا وأتمنى الفوز للأفضل”

اعترف حارس منتخب بوركينافاسو هيرفي كوفي بصعوبة المهمة خلال مواجهة الغد أمام منتخب الجزائر ضمن مباريات كأس أمم إفريقيا.

وقال الحارس كوفي في تصريحه خلال المنطقة المختلطة، اليوم الجمعة “أتمنى الفوز للأفضل و تقريبا نملك نفس اللاعبين خاصة وان الجزائر و بوركينافاسو يملكون لاعبين ينشطون في مستويات عالية”.

وأضاف كوفي “بالنسبة للاعبين ينشطون في أوروبا يجدون صعوبة نوعا ما، لكن لا يوجد أي مشكل وهذه هي تقاليد الكرة الإفريقية”.

كما أردف حارس شارل لوروا :”اعرف جيدا الجزائريين منهم أدم زرقان الذين ينشط معي، أقول له من منبركم أنه عليه الصبر لأخذ مكانة مع منتخبكم”.

وختم”منتخب الجزائر منتخب جيد، ونحن نفس الشيء لهذا ستكون المباراة ممتازة، نملك إمكانية الفوز و التاهل مباشرة على رأس المجموعة”.

ذ

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