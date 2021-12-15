حارس ثانوية وموظف يحاولان ترويج 80 مليون سنتيم مزوّرة في الشريعة بتبسة!

أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائة في “عين زروق” بتبسة، مساء أول أمس، من الإطاحة بحارس في ثانوية بمدينة الشريعة في تبسة، ومرافق له موظف، يبلغان من العمر 29 و 42 سنة، يستغلان شاحنة من نوع “هيونداي” بحوزتهما مبلغ 80 مليون سنتيم فئة 2000 دج، مزوّرة.

وقائع العملية النوعية سبقتها معلومات وردت لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في “عين زروق”، تفيد بأن مشتبه فيهما يعملان على إغراق السوق المحلية بأوراق مالية وطنية مزوّرة، ويتنقلان على متن شاحنة من نوع “هيونداي” بين مدينة “الضلعة” والشريعة، مرورا بدائرة “بئر مقدم”، حيث تم التنسيق مباشرة مع مكتب وكيل الجمهورية في كل من تبسة والشريعة، قبل الانتقال لمنطقة “بئر مقدم” بعد تحديد هوية المشتبه فيهما وإقامة رقابة على منزليهما، تابعها نصب كمين من طرف الفرقة القضائية بين بلديتي الشريعة و”بئر مقدم”، وانتظار وصول الشاحنة المستهدفة لمكان الكمين وعلى متنها شخصان، أين تم توقيف الشاحنة وإخضاعها للتفتيش الدقيق، وكذا للمشتبه فيهما، ليتم العثور على مبلغ 80 مليونا أوراق من فئة 2000 دج، حيث صرح السائق في محاولة تضليل عناصر الشرطة على أنهما موّالان ذاهبان لسوق الماشية، في حين السوق مغلقة بقرار ولائي نتيجة تفشي وباء “كوفيد 19″، الأمر الذي أدى إلى توقيف المشتبه فيهما وتحويل الشاحنة إلى مقر الفرقة القضائية في “عين زروق” بتبسة وعرض الأوراق المالية على الخبرة لدى بنك الجزائر، الذي أثبت أن الأوراق المالية مزورة لتواصل الشرطة التحقيق لمعرفة مصدر الأوراق المالية المزورة، قبل تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة بدائرة الاختصاص لاحقا.