حارس “زيوريخ” سعيد لحرمانه “أوناس” من التهديف

عبّر “يانيك بريشر”، حارس نادي “زيوريخ” السويسري، عن سعادته بحرمان الدولي الجزائري، “آدم أوناس” من التسجيل، خلال مواجهة “نابولي” بـ”الأوروباليغ”.

وصرّح الدولي السويسري :”لقد عملت المُستحيل من أجل حرمان أوناس من التسجيل، عند تواجده وجها لوجه معي، رغم تخلفنا بثلاثية”.

وأضاف :”صحيح أن النتيجة كانت ثقيلة، وإنهزمنا على أرضنا بنتيجة كبيرة، ولكن التصدي الذي قمت به، يمكن أن يعطي ثماره”.

وكان الجناح الطائر للمنتخب الوطني، على بعد أمتار من هز شباك “زيوريخ”، ولكن حارس الأخير حرمه من الوصول الى الشباك.