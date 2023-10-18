حارس سابق بـ “عدل” مهدد بالحبس بعد بثه فيديوهات يقذف فيها موظفيين بالوكالة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ. و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ضد المدعو “ص.ك” حارس سابق بوكالة عدل سعيد حمدين. بعد قيامه بنشر فيديوهات مباشرة على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك يقذف فيها موظفين بالوكالة .

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تعود بعد قيام موظفين بوكالة عدل ويتعلق الامر بكل من ” ز.ع” ،”ب.م” ،”ب.س” ،”ف.ر” ،”ت.ب” برفع شكوى ضد المتهم. بعد قيام هذا الاخير بنشر فيديوهات مباشرة. عبر المواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك ” مست بسمعتهم وشرفهم.

المتهم و أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة وجهت له تهم تتعلق بالقذف والتهديد و نشرو ترويج أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. حيث أنكر التهم المنسوبة إليه جملة و تفصيلا و صرح انه لم يقذف الضحايا. بل قام بنشر تلك الفيديوهات لانه تم طرده من العمل تعسفيا، بل كان يطالب فيها بحقوقه و اعادة إدماجه لمنصبه. ولم تكن له أي نية سيئة ضد الضحايا.

فيما صرحت هيئة دفاع الضحايا أن المتهم سبق وأن أنشأ مجموعة خاصة نشر فيها فيديوهات تضمن تصريحات مسيئة للضحايا. مع نشره صور خاصة الهدف منها الاضرار بهم. وأضافت هيئة الدفاع الضحايا ان المتهم سبق له و ان تمت متابعته قضائيا على وقائع مشابهة من طرف محكمة بوفاريك. و مجلس قضاء بليدة التي ادانته بشهرين حبس نافذ. ملتمسة تعويض قدره مليون دج غرامة مالية نافذة لكل واحد من الضحايا. فيما التمست النيابة تسليط العقوبة السالف ذكرها. كما طالب المتهم من هيئة المحكمة بتبرئته من التهم المنسوبة إليه. هذا وقد حدد القاضي تاريخ 25 أكتوبر للنطق بالحكم في القضية.