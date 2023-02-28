حارس شباب تشيلسي تلمساني يتراجع عن تمثيل المغرب ويختار الخضر

صنع حارس شباب نادي تشيلسي الإنجليزي، سامي تلمساني، الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، بعد اتخاذه قرار تغيير جنسيته الرياضية من المغربية للجزائرية.

وذلك للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة، لتمثيله في قادم الاستحقاقات.

وقام الحارس الشاب تلمساني، بنشر صوراً له رفقة الوافد الجديد للمنتخب الوطني ريان آيت نوري، بالإضافة لصورة له رفقة صديقه وهما يحملان العلم الوطني.

كما قام الحارس الشاب سامي تلمساني، عبر خاصية الستوري عبر الأنستغرام، بإعادة نشر منشور لصفحة “المواهب الجزائرية”، والتي كانت أول من كشف عن تغيير جنسية اللاعب من المغربية للجزائرية.