حارس شبيبة تيقصراين يوسفي عبد الرؤوف في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله حارس شبيبة تيقصراين يوسفي عبد الرؤوف، عن عمر ناهز العشرين سنة. وهو الذي سبق له اللعب لنادي نصر حسين داي.

وحسب معلومات تحصل عليها “النهار أونلاين”، فإن المرحوم كان يعاني من ورم على مستوى القولون. وكان من المقرر أن يجري عملية جراحية، اليوم الجمعة، قبل أن يتوفى في مصلحة الاستعجالات.

وتقدمت إدارة نادي شبيبة تيقصراين، بتعازيها في وفاة الحارس الأول للفريق، عبد الرؤوف يوسفي، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وجاء البيان على النحو التالي: “بسم الله الرحمان الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”.

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقت أسرة النادي نبأ وفاة حارسنا الشاب يوسفي عبد الرؤوف، حارس أكابر الفريق. وبهذه المناسبة الأليمة والموجعة، تتقدم عائلة وإدارة الشبيبة بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى كافة أفراد عائلة يوسفي. راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بجميل عفوه ورضوانه، ويلهم أهله الصبر والسلوان”.