حارس قاعدة حياة يتواطأ مع عصابة مسلحة للاعتداء وسرقة رعايا صينيين بوهران

تمكنت وفي ظرف قياسي عناصر الفرقة الإقليمية للدرك بعين البية بوهران، من إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة السرقة والاعتداء على رعايا صينيين.

تفاصيل الحادثة تعود بعد تلقي ذات االفرقة مكالمة هاتفية من طرف مركز العمليات بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران على الرقم الأخضر

الشكوى تفيد بتعرض الضحايا إلى الاعتداء بغرض السرقة داخل قاعدة الحياة رقم 2 التابعة لمشروع إنجاز محطة لتصفية المياه بقرية الشهايرية التابعة لبلدية عين البية.

وعلى إثر ذلك تم على الفور تشكيل دورية والتنقل الى عين المكان.

أين وجدوا الضحيتين من جنسية صينية مصابين بعد تعرضهما للاعتداء .

للاعتداء من قبل العصابة المسلحة والملثمة .

وتمكنت العصابة من سرقة مبلغا ماليا يقدر بـ 34 ألف دج، هاتف نقال نوع هواوي p9، حاسوب محمول نوع سامسونغ وجهازي حاسوب محمول نوع DELL ،

وبعد نشر الاستعلامات والتعمق في التحقيق في هذه القضية المتمثلة في جناية تكوين عصابة مختصة في السرقة بالعنف مقترنة بظرف الليل وجنحة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض.

أين تم نصب كمين لتوقيف المشتبه فيه الأول المسمى (ح.ع.ا).

حيث أنه وبعد اقتياده إلى مقر الفرقة والاستفسار معه اتضح بأنه من بين عمال الحراسة بالقاعدة سنة 2017.

أين اعترف بجريمته بتواطؤ آخرين المشتبه فيهما (ح.ي) و(ه.م) ليتم توقيفهما.

وكشفت تحقيقات وتحريات الدرك الوطني أن العصابة المسلحة وقبل تنفيذها لعملية السرقة والاعتداء قاموا بوضع خطة مسبقة ومحكمة مستغلين بذلك ظرف الليل وانعدام الحراسة بقاعدة الحياة التي يقطن بها الصينيون

لاسيما أن دخولهم وخروجهم من المحطة كان عبر حديقة المسكن العائلي لمدبر الخطة والذي يطل مباشرة على الملحق الإداري الخاص بالضحايا، وعلى إثرها تم تفتيش منزل المشتبه فيه الأول أين كانت النتائج إيجابية باسترجاع حاسوب محمول من نوع سامسونغ حيث تم تحويلهما إلى مقر الدرك لمواصلة التحقيقات معهم قبل تقديمهم أما الجهات القضائية.