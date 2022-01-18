حارس كوت ديفوار يتلقى أخبارا حزينة قبل مواجهة الجزائر

تلاحق الأخبار السيئة حارس منتخب كوت ديفوار بدارا علي سنجاري قبل مواجهة المنتخب الوطني الحاسمة. الخميس القادم.

وتلقى سنجاري خبر وفاة والده. كما قال عبر حسابه الرسمي على “الفايسبوك” في هذا الشأن “علمت بحزن كبير أن والدي توفي ليلة أمس أراد الله برحمته أن يعيده إلى جواره”.

كما حسم سنجاري موقفه من البقاء في دوالا الكاميرونية. أو رحيله إلى مسقط رأسه بكوت ديفوار. بقوله “رغم الألم الكبير بسبب تلك الخسارة المفجعة. إلا أنني سأبقى وأقاتل في الملعب لأجعله سعيدًا في الأعلى. الموت لا يُوقف الحب، ارقد بسلام يا والدي”.

يذكر. أن الموقع الرسمي لـ “الكاف” نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر تعزية للحارس الشاب.

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وأوضحت الكاف بأنه في حال تساوي منتخبين من مجموعة واحدة في عدد النقاط، سيتم الفصل في المتأهل منهما بالنظر لـ:

المواجهة المباشرة، فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة، أكثر منتخب سجل أهدافاً في كل مباريات المجموعة، وأخيرا القرعة.

كما اخذت الكاف بعين الإعتبار احتمال تساوي أكثر من منتخبين في عدد النقاط، والذي يجعلها تعتمد بنود أخرى وهي:

عدد النقاط المحصلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية، فارق الأهداف فيما بينها، وأخيرا الأكثر تسجيلا في المواجهات المباشرة.

وفي حال استمرار التساوي بين منتخبين، بعد تطبيق البنود الثلاثة السابقة، يتم تطبيق البنود ذاتها مرة أخرى على هذين المنتخبين فقط لتحديد ترتيبهما.

وفي حال استمر التساوى، يتم تطبيق ثلاثة بنود أخرى، فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة، أكثر من سجل أهدافا فى كل مباريات المجموعة، أو القرعة.

وفيما يخص تحديد أفضل ثالث منتخب فى دور المجموعات، للتأهل للدور المقبل، فسيتم الاعتماد على أربع نقاط هي:

أكبر عدد من النقاط المحصلة في مباريات المجموعة، فارق الأهداف في مباريات المجموعة، أكثر من سجل أهدافا في مباريات المجموعة، وأخيرا القرعة.