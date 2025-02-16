حارس مرمى مولودية الجزائر الأفضل في دور مجموعات رابطة الأبطال
نصب حارس مرمى فريق مولودية الجزائر، عبد اللطيف رمضان، نفسه، أفضل حارس مرمى في دوري مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، للموسم الجاري.
وكشفت “الكاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، بأن حارس المرمى رمضان، الأكثر محافظة على نظافة شباكه في دور مجموعات رابطة الأبطال.
كما اوضح ذات المصدر، بأن حارس مرمى مولودية الجزائر، ومن أصل ستة مواجهات خاضها مع فريقه، نجح في المحافظة على نظافة شباكه في أربعة منها.
وبالنظر لمردوده في المنافسة الإفريقية، ومختلف المنافسات المحلية لهذا الموسم، يؤكد حارس المرمى عبد اللطيف رمضان، أحقيته في حمل قميص المولودية، وتواجده في التشكيلة الأساسية للفريق.
Une performance remarquable en phase de groupes !
Abdelatif Ramdane du MC Alger est en tête avec le plus grand nombre de clean-sheets jusqu’ici pour cette saison 2024/25 de #TotalEnergiesCAFCL.🧤 pic.twitter.com/uDucekG66X
— TotalEnergies CAFCL & CAFCC 🏆 (@CAFCLCC_fr) February 15, 2025