حارس مقبرة إخناتون يثير الجدل.. صورة طبق الأصل!

أصبح الحاج كامل حارس مقبرة أكثر ملوك مصر إثارة للجدل “إخناتون”، حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الاخيرة.

وجاء هذا، بعدما انتشرت صور لحارس المقبرة، تظهر شبها كبيرا بينه وبين الملك الذى يحرس مقبرته.

وبدأت القصة مع المصور كريم بدر الذي التقط مجموعة من الصور الفوتوغرافية داخل المقبرة وأيضا صورا خاصة للحاج كامل.

حينما لاحظ الشبه بينه وبين الملك الموجود داخل مقبرته ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للحاج كامل.

وعلق عليها بالقول: “حارس مقبرة إخناتون.. الملك إخناتون رجع يحرس مقبرته بنفسه”.

والتشابه بين حارس المقبرة والملك إخناتون، أمر ليس جديدًا على المصريين خصوصا وأنه على مدار السنوات الماضية انتشرت ترندات وثق فيها المصريون مدى التشابه بينهم وبين تماثيل الفراعنة.

كما تم تداول صور لمشاهير يشبهون إلى حد كبير شخصيات فرعونية مثل المطرب الكبير على الحجار. والفنانة الكبيرة سوسن بدر والفنان الراحل رشدى أباظة والنجمة شريهان وغيرهم.