حارس منتخب كرة اليد يعلن اعتزاله عشية انطلاق بطولة كأس العالم!

وسط تضامن منقطع النظير من محبي “الكرة الصغيرة”

فجّر حارس المنتخب الوطني لكرة اليد، حمودي بوشطيط، مفاجأة من العيار الثقيل، وهذا عشية سفر “الخضر” إلى العاصمة المصرية “القاهرة“، تحسبا للمشاركة في بطولة كأس العالم، حيث أعلن عبر صفحته على “الفايسبوك”، عن اعتزاله “الكرة الصغيرة”.

وجاء هذا القرار الصادم من حارس “مولودية مؤسسات باتنة”، حمودي بوشطيط، بعدما وجد نفسه خارج القائمة التي أعدّها المدرب “آلان بورت” المعنية بالمشاركة في البطولة العالمية، حيث لم يتقبل أحسن حارس في الجزائر ـ بشهادة متتبعي شؤون كرة اليد في الجزائر ـ قرار إبعاده من القائمة النهائية والمعنية بالسفر إلى القاهرة.

وكتب بوشطيط فور علمه بإبعاده برفقة لاعب آخر من سكيكدة، من القائمة النهائية المعنية بالبطولة العالمية، منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قال فيه:”لأسباب جزائرية، لن أشارك في المونديال، مغامرتي انتهت، أنا حقا حزين.. وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتوقف عن كرة اليد”.

وألهب تصريح “لالي” مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلت الصفحات الرياضية الكبرى، قرار ابن مدينة “عين توتة”، بإعلانه اعتزال لعبه كرة اليد، عشية “المونديال”، وسط تضامن منقطع النظير من عشاق “الكرة الصغيرة” في الجزائر، وإجماع على وصف قرار إبعاده من القائمة المعنية بالبطولة العالمية بـ “الظالم”.

هذا وحاولت “النهار” جاهدة انتزاع تصريح من حارس المنتخب الوطني حمودي بوشطيط، يخص القرار المفاجئ الذي أعلن عنه عبر صفحته على “الفايسبوك”، غير أنه رفض الرد على جميع المكالمات الواردة.

للتذكير، يسافر المنتخب الوطني لكرة اليد، صبيحة اليوم الثلاثاء، بدءًا من الساعة الثامنة، إلى العاصمة المصرية القاهرة عبر طائرة خاصة، وقد أعلنت الاتحادية، صبيحة أمس، عن قائمة تضم 20 لاعبا، وهي المعنية بالمشاركة في بطولة كأس العالم التي تنطلق يوم غد الأربعاء.