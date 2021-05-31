حارس نيس يُشارك في تربص الخضر رغم غيابه عن القائمة الرسمية

الرياضة
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حارس نيس يُشارك في تربص الخضر رغم غيابه عن القائمة الرسمية صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

شارك الحارس الثالث لفريق نيس الفرنسي “تيدي بولهندي”  أمسية اليوم الإثنين في الحصة التدريبية الأولى للمُنتخب الوطني الجزائري التي جرت بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحسبا للمواجهة الودية الأولى في التربص، والمُقررة سهرة الخميس ضد موريتانيا.

مُشاركة صاحب ال20 ربيعا في التدريبات الخاصة بأبطال إفريقيا تأتي رغم عدم تواجد إسمه في القائمة الرسمية التي أعلنها الناخب الوطني جمال بلماضي يوم السبت والتي ضمت 4 حراس فقط هم الرايس وهاب مبولحي ألكسندر أوكيدجة وكذا عز الدين دوخة اضافة الى الوافد الجديد عبد الرحمن مجادل.

وإنطلق بصفة رسمية اليوم الإثنين تربص أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحسبا لخوض ثلاث مباريات ودية ضد كل من موريتانيا، مالي وكذا منتخب تونس.


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