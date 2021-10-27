حارس وفاق سطيف يتعرض لخلع في الكتف ويغيب لعدة أسابيع

تعرض حارس وفاق سطيف، سفيان خضايرية، لخلع في الكتف، خلال المباراة الأخيرة التي شارك فيها رفقة ناديه في مواجهة نواذيبو الموريتاني لحساب رابطة الأبطال.

وكشف طبيب الوفاق، عبر الصفحة الرسمية للفريق، أن الحارس خضايرية خضع لفحوص معمقة للتأكد من وضعه الصحي.

وحدد الطاقم الطبي لوفاق سطيف، فترة غياب حارسه الأساسي، من ثلاثة إلى ستة أسابيع، كما سيخضع لفحوصات اخرى لوضع تقرير نهائي حول وضعه الصحي.

يذكر أن وفاق سطيف، تنتظره مباراة قوية أمام شبيبة القبائل، يوم الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثانية من البطولة المحترفة.