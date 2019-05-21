“حارك” و”بسمة يتيم” يُكرمان في فرنسا

كُرّم الدولي الجزائري السابق فتحي حارك من طرف الفرنسيين، خلال حفلة نهاية الموسم والتي تُنظمها الرابطة وإتحادية اللاعبين المُحترفين هناك.

ونال المُدافع المُخضرم جائزة كأحسن شخصية قامت بأعمال إنسانية خلال الموسم المُنقضي، من خلال جمعيته الخيرية “بسمة يتيم” ببرج زمورة.

ونال اليساري الإشادة في “ليغزاغون” نظرا للتضحيات التي يقوم بها لفائدة أبناء بلده وتضحيته بماله من أجل تقديم الدعم لهم.

وعبّر اللاعب من جهته عن إفتخاره بالدور الذي يلعبه مع أبناء مسقط رأسه مؤكدا بأنه سيبقى معهم بإستمرار في المُستقبل.