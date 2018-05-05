حارك وكادامورو يضمنان الصعود لليغ 1

تمكن الثنائي الدولي الجزائري، لياسين كادامورو وفتحي حارك من ضمان لعبهما في الليغ 1 الفرنسية، الموسم القادم رفقة ناديهما “نيم”.

وحقق “التماسيح” الفوز على حساب “غازيلاك أجاكسيو” برباعية كاملة دون رد، ليضمنوا المركز الثاني قبل جولة عن نهاية الليغ 2.

وسيلعب المدافع الأسبق لـ”ريال سوسيداد” لأول مرة لأول مرة أمام كبار “ليغزاغون” وهو الذي قضى أغلب مشواره الإحترافي مابين إسبانيا وسويسرا.

ومن جهته، فإن “حارك” سيعود للقسم الأول والذي خاض فيه تجربة منذ قرابة أربع سنوات حينما كان ينشط مع “باستيا”.