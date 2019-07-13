حازم إمام: “أتمنى بلوغ الجزائر وتونس نهائي “كان 2019″”

عبر النجم المصري السابق، حازم إمام، عن أمله في بلوغ المنتخب الجزائري، ونظيره التونسي، نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

وصرح حازم إمام لموقع “كووورة” العربي: “أتمنى أن يكون نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019، عربيا خالصا، بين الجزائر، وتونس”.

وأضاف: “المنتخب الجزائري قدم عروضا كبيرة في البطولة، واستطاع بلوغ المربع الذهبي بتجاوز منتخب كوت ديفوار القوي”.

وتابع: “منتخب تونس، تحسن مستواه في الأدوار الإقصائية، بعد فوزه على كل من غانا، ثم مدغشقر”.

وختم حازم إمام: “حضور الماهير الجزائرية، والتونسية، بالإضافة لدعم المصريين، يساعد كثيرا على الوصول لنهائي البطولة”.

يذكر أن المنخب الجزائري سيواجه غدا الأحد، منتخب نيجيريا، لحساب الدور النصف نهائي، بينما ستواجه تونس، منتخب السنغال، لحساب ذات الدور.