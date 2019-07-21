حازم إمام: «تتويج الجزائر أعاد للكرة العربية هيبتها»

اعتبر الدّولي المصري السابق، حازم إمام، تتويج المنتخب الوطني بالنجمة الثانية رّدا للاعتبار للكرة العربية بصفة عامة.

موضحا أن الخضر ظهروا بوجه جيد خلال مبارياتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا: «تتويج الجزائر أعاد

للكرة العربية هيبتها بجانب المكاسب التي حققها الخضر بتقديم عدد من العناصر المميزة، مثل إسماعيل بن ناصر،

أفضل لاعب في الدورة ويوسف بلايلي الذي أعتبره من أفضل اللاعبين في الكان، بجانب تألق المدافع جمال بلعمري وظهوره بشكل مميز».

وأضاف: «المنتخب الجزائري ظهر بشكل مميز خلال مبارياته في الدورة، ورغم تراجع مستواه خلال النهائي، لكنه

تعامل مع اللقاء باحترافية شديدة بعد إحراز الهدف، كما نجح في غلق كل المساحات أمام لاعبي السنغال».