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حازم إمام: “محرز رائع وقام بعمل كبير أمام كينيا”

الرياضة
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حازم إمام: “محرز رائع وقام بعمل كبير أمام كينيا”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد الدولي المصري السابق، حازم إمام، بمردود المنتخب الجزائري أمام كينيا، على مستوى جميع الخطوط، وبالخضوض مردود النجم رياض محرز.

وصرح حازم إمام، في هذا الخصوص، للصحافة المصرية: “شوط أول أحسن ما يكون بالنسبة للجزائر، اللاعبون ظهروا بقوة، وكانوا جد مركزين”.

وأضاف بخصوص نجم الخضر: “رياض محرز، كان رائعا في هذه المباراة، قام بعمل كبير من خلال مراوغاته، وتمريراته العرضية لبونجاح”.

وتابع حازم إمام: “وسط ميدان الجزائر كان حاظرا بقوة، أما خط الدفاع فلعب بذكاء، والظهيرين عطال، وماندي، قدما الدعم لهجوم الجزائر”.


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