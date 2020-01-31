حاسي مسعود.. إلتماس خمس سنوات سجن للرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للتنقيب

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود، يوم أمس الخميس، خمس سنوات سجن نافذة في حق الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للتنقيب “ENAFOR”.

ووجهت للمتهم تهمة سوء إستغلال الوظيفة وتبديد المال العام وفقا لأحكام المواد 33-34 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد.

وهذا فيما يخص قضية الرحلة الإستجمامية رفقة العائلة إلى تونس خلال صيف عام 2017، وتعتبر هذه الرحلة مخالفة للتشريعات والقوانين المعمول بها في قانون المؤسسة.

بإعتبار الأخير قد إستفاد من مزايا غير مستحقة مستغلا نفوذه كرئيس مدير عام.

وبعد مجريات المحاكمة التمس وكيل الجمهورية في حقه العقوبة المذكورة أعلاه في إنتظار صدور الحكم الأسبوع القادم.