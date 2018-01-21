حاسي مسعود.. السكان عطشى و المياه وديان في الطرقات

تداول رواد الفايسبوك صورا لتسرب كبير للمياه الشروب بحي سي الحواس، في حين يعيش سكان بلدية حاسي مسعود بورقلة العطش.

وتظهر الصور تسرب كمية كبيرة من المياه من “حفرة” عميقة وسط الطريق.

كما عبّر الكثير من رواد الفايسبوك من ولاية ورقلة عن اندهاشهم من كمية المياه التي تتسرب في الطريق.

متسائلين لماذا لم تقم المصالح المختصة باصلاح التسرب.

و قال بعضهم ان الوضعية الكارثية تشكل خطرا على تلاميذ المدرسة الجديدة بالحي.

لأن هذا الطريق هو المنفذ الوحيد الذي يستعمله التلاميذ من أجل الوصول إلى المدرسة.