حاسي مسعود: العثور على 12 مفقودا في الصحراء

تم العثور ليلة يوم امس بالمكان المسمى الشاليمو، نواحي بلڨبور على كل الأشخاص المفقودين منذ فترة الذين كانوا على متن السيارة وقد ادركتهم المنية وعددهم 11 شخصا.

وبهذا يصبح العدد الإجمالي 12 شخصا من جنسية أجنبية اضافة السائق ومرافقه راحوا جميعهم ضحية التيه والعطش في ظروف جوية قاسية، حيث تم فقدانهم من الثلاثاء الماضي.

أين أطلقت فرق البحث بالتنسق مع جمعية غوث للبحث والإنقاذ أين تم العثور عليهم جثثا هامدة.