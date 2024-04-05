حاسي مسعود: توقيف شاحنة محملة بأزيد من 172 ألف قرص بريغابالين

أوقف درك حاسي مسعود، شاحنة محملة بكمية معتبرة من المهلوسات تقدر بـ 172050 قرص.

وتم حجز 172050 قرص من نوع بريغابالين 300 مخبأة داخل تجاويف تم تشكيلها على الأجور.

وتم توقيف الشاحنة على إثر معلومات واردة إلى وحدات المجموعة. مفادها مرور شاحنة على متنها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قادمة من ولاية مجاورة بإتجاه الولايات الشمالية.

وعلى الفور تم وضع تشكيل أمني تحت إشراف قائد المجموعة. على إثر ذلك تم توقيف الشاحنة كانت سالكة الطريق الوطني رقم 03. على مستوى حوض الحمراء بلدية حاسي مسعود ولاية ورقلة.

وبعد تفتيش المركبة، تم ضبط كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر 172050 قرص نوع بريقابالين 300ملغ. مخبأة داخل تجاويف تم تشكيلها على الأجور المحمل بالشاحنة مبلغ مالي مقدر بـ 265000 دج. هواتف نقالة، بالإضافة إلى شاحنتين والسيارة المستعملة في النقل، مع توقيف ثمانية (08) أشخاص مشتبه فيهم .

على إثر ذلك، تم إنجاز ملف قضائي من أجل جناية التهريب على أعلى درجة من الخطورة. الذي يهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية والأمن الوطني، في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود بإستعمال وسيلة نقل.

وفتحت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بحاسي مسعود تحقيقا في القضية. حيث سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد إستيفاء الإجراءات القانونية.