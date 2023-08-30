حاسي مسعود.. توقيف شخصين وحجز كمية من “الكوكايين” والمؤثرات العقلية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حاسي مسعود بورقلة، مطلع الأسبوع المنصرم من توقيف شخصين يحترفان الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما أسفرت العملية، عن حجز 71 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين)، 265 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ. ومبلغ مالي قدره 61000 دج من عائدات الترويج.

وتندرج العملية، ضمن مساعي مصالح الأمن إلى تضييق الخناق على العصابات الإجرامية خاصة محترفي نشاط ترويج المخدرات. والمؤثرات العقلية بكل أنواعها. حيث تمت عقب استغلال معلومات مؤكدة مستقاة من طرف عناصر ذات الفرقة، مفادها وجود شخص يعمد الى استغلال حظيرة متواجدة بأحد أحياء مدينة حاسي مسعود. من أجل ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبعد التنسيق مع النيابة الحلية. تم تأطير خطة ميدانية محكمة لمداهمة الحظيرة وتفتيشها.

وأسفرت العملية عن توقيف شخصين وحجز 71 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين). 265 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ ومبلغ مالي قدره 61000 دج من عائدات الترويج. إضافة الى بعض الأدوات المستعملة في التحضير والترويج لهذه الممنوعات.

الضبطية القضائية بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية أنجزت ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما عن قضية حيازة. وتخزين المخدرات الصلبة بطريقة غير شرعية قصد اليبيع، حيازة مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثر عقلي بطريقة غير شرعية لغرض البيع. أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.