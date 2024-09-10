حاسي مسعود: توقيف عصابة وحجز كمية من المؤثرات العقلية

قامت مصالح الأمن بحاسي مسعود، خلال عمليتين منفصلتين من الإطاحة بثمانية أشخاص من بينهم شخص خطير. مسبوق قضائيا محل ثلاثة أوامر بالقبض وثلاثة صور قرار نهائي للحبس.

وتورط الموقوفين في قضايا تتعلق بحيازة وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية قصد البيع. عرض مخدرات ومخدرات صلبة ومؤثرات عقلية للبيع باستعمال وسائط الكترونية في إطار جماعة إجرامية منظمة. حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة قصد البيع، على مستوى مدينة حاسي مسعود.

أسفرت العمليتان عن حجز 207 قرص مهلوس، 195 غرام مخدرات “كيف معالج”، مبلغ مالي قدره 64150دج من العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى هواتف نقالة. إثرها ️تم تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود. أين صدر في حقهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.