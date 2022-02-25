حاسي مسعود..حادث مرور يودي بحياة 3 أشخاص بالطريق الوطني رقم 3

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب أخر، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 03 بالقرب من منطقة إرارة بلدية حاسي مسعود .

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل هذا الحادث، والذي حصل بين سيارة سياحية على متنها 4 أشخاص.

وشاحنة وزن ثقيل ذات مقطورة.، ليتم اجلاء المصابين والضحايا ونقلهم إلى مستشفى حاسي مسعود.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة الاسباب الحقيقية للحادث.

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وصل، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى حاسي مسعود، للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين. وتأميم المحروقات.

وشرع أيمن بن عبد الرحمن اليوم الخميس، في زيارة عمل إلى حاسي مسعود. بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة 24 فيفري.

و وصل بن عبد الرحمان الذي يرافقه مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم ووفد وزاري يتمثل في وزير الطاقة والمناجم، وزير الصناعة. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بالإضافة كذلك إلى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز واطارات من مختلف القطاعات. الى مطار كريم بلقاسم بحاسي مسعود.

وتندرج هذه الزيارة ضمن إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين (1956) وتأميم المحروقات (1971). على التدشين الرسمي لمركز الفصل والضغط ”Upside Nord” المخصص لمعالجة البترول والغاز.

قام الوفد في المحطة الاولى بزيارة مصفاة تكرير البترول بحاسي مسعود حيث تلقى الوفد المرافق له شروحات حول المصفاة وعملها وطاقتها الانتاجية.

كما سيشرف أيمن بن عبد الرحمن على إعادة تشغيل وحدة مصفاة “RHM2”. قبل تنشيطه لتجمع ينطلق خلال برنامج إحياء الذكرى المزدوجة.

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