حاسي مسعود: مقتل مهندس بترول في صحراء حاسي الشقة رميا بالرصاص من طرف مجهولين

أقدم مساء اليوم مجهولون على قتل مهندس التنقيب يعمل بسوناطراك رميا بالرصاص بالمنطقة المسماة “حاسي الشقة” التابعة لإقليم مدينة حاسي مسعود.

الجريمة وقعت أثناء عودة المهندس المسمى “تيبرماسين بيداس” يعمل بشركة سوناطراك كمراقب لآبار من مهمة ورشات تابعة للمؤسسة الوطنية للتنقيب “أونافور”.

الضحية قتل بطلقات نارية من طرف مجهولين أرادوا الاستيلاء على المركبة التي كان على متنها رفقة السائق.

وتعتبر هذه الحادثة ليست الاولى من نوعها حيث تم الاعتداء على عامل منذ 15 يوم وسلبه سيارة وإنتزاع أداة تحديد موقع من سيارة GPS و رميه بعدا في الصحراء.

ومن المعروف ان جماعات سرقة السيارات رباعية الدفع قليلا ما تلجأ لإستخدام العنف مما يرجح معلومات التي تشير محاولة الضحية الفرار من قبضتهم فأطلقوا النار عليه.

وللإشارة فإن المهندس “تيبرماسين بيداس كا يستعد للذهاب إلى منزله العائليي الكائن بولاية باتنة غدا الاحد.