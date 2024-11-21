حاسي مسعود.. توقيف شخص وحجز 6900 كبسولة من المؤثرات العقلية و419 غراماً من المخدرات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حاسي مسعود بأمن ولاية ورقلة خلال هذا الأسبوع من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية تمت إثر استغلال معلومات وردت إلى عناصر الفرقة، مفادها قيام شخص باستغلال مسكنه العائلي لتخزين وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية، حيث تم توقيف المشتبه فيه.

وبعد تفتيش مسكنه، تم ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي، قدرت بـ 6900 كبسولة. كمية من المخدرات (كيف معالج) قدّر وزنها بـ 419 غراماً. قرص من المخدرات الصلبة إكستازي. 24 قرصاً من المؤثرات العقلية من نوع كيتيل. 17 قرصاً من المؤثرات العقلية من نوع باركيديل. بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يقدر بـ40 مليون سنتيم من عائدات الترويج، وهاتف نقال.

المشتبه فيه أُنجز ضده ملف قضائي تم بموجبه تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.