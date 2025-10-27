حاسي مسعود.. حبس مشتبه فيه والبحث عن شركائه في قضية اعتداء عنيف بسلك كهربائي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي مسعود بإيداع أحد المشتبه فيهم الحبس المؤقت، في قضية اعتداء عنيف تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر، في مقطع فيديو متداول، شخص وهو يقوم بأعمال عنف وتعدٍ على شخص آخر باستعمال سلاح أبيض متمثل في “سلك كهربائي سميك” داخل إحدى الحضائر بمدينة حاسي مسعود. حسب بيان لنيابة الجمهورية لدى الهئية القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، أنه “عملًا بأحكام المادة 19 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود الرأي العام، أنه بتاريخ 21-10-2025، وعلى إثر تداول مقطع فيديو عبر وسائط التواصل الاجتماعي على نطاق واسع يظهر قيام أحد الأشخاص بارتكاب أعمال العنف والتعدي باستعمال سلاح أبيض (سلك كهربائي سميك الحجم) ضد شخص آخر، على مستوى إحدى الحضائر بمدينة حاسي مسعود، أمرت نيابة الجمهورية مصالح الشرطة بفتح تحقيق إبتدائي معمق حول الواقعة.”

وأسفرت التحريات الأولية عن تحديد هوية المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بكل من (ز . ح) البالغ من العمر 32 سنة،و الذي تم توقيفه. فيما بقي المشتبه فيهما (أ . ع ق) “البالغ من العمر 46 سنة”، و(س . ب) البالغ من العمر 43 سنة” في حالة فرار.

بتاريخ اليوم 27-10-2025، تم تقديم المشتبه فيه (ز . ح) أمام نيابة الجمهورية، فيما بقي المتهمان الآخران في حالة فرار.

وتابعت نيابة الجمهورية الثلاثة بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق عن جنايات تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات ضد الأشخاص واختطاف شخص عن طريق العنف والتهديد والاستدراج وتعريض الشخص المخطوف إلى التعذيب. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176 و 177 فقرة 1 من قانون العقوبات و 2 و27 من قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.

بعد استجواب المتهم الموقوف عند الحضور الأول، أصدر قاضي التحقيق أمرا بوضعه رهن الحبس المؤقت. فيما لا يزال التحقيق القضائي مستمرًا للكشف عن كل ملابسات القضية والقبض على المتهمين الفارين.