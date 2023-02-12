حاشيشي: “نطمح لوضع أسس صحيحة لتطوير كرة القدم داخل القاعة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد محمد صالح حاشيشي، عزمه على تطوير كرة القدم داخل القاعة، عقب انتخابه رئيسا لرابطة كرة القدم داخل القاعة.
وصرح حاشيشي، لتلفزيون “النهار”: “أشغال الجمعية العامة الإنتخابية جرت في شفافية كبيرة، وأشكر الجميع على الثقة التي وضعوها في شخصي”.
كما أضاف: “أتمنى أكون أحسن ممثل للأندية، وتقديم المساعدة اللازمة من أجل تطوير هذه الرياضة في الجزائر”.
وتابع محمد صالح حاشيشي: “تنتظرنا ملفات ثقيلة لمعالجتها في عهدة قصيرة، أقل من سنة ونصف، وسنعمل المستحيل لوضع أسس صحيحة لكرة القدم داخل القاعة”.
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