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الرياضة

حاشيشي: “نطمح لوضع أسس صحيحة لتطوير كرة القدم داخل القاعة”

بقلم كريم تيغرمت
حاشيشي: “نطمح لوضع أسس صحيحة لتطوير كرة القدم داخل القاعة”
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أكد محمد صالح حاشيشي، عزمه على تطوير كرة القدم داخل القاعة، عقب انتخابه رئيسا لرابطة كرة القدم داخل القاعة.

وصرح حاشيشي، لتلفزيون “النهار”: “أشغال الجمعية العامة الإنتخابية جرت في شفافية كبيرة، وأشكر الجميع على الثقة التي وضعوها في شخصي”.

كما أضاف: “أتمنى أكون أحسن ممثل للأندية، وتقديم المساعدة اللازمة من أجل تطوير هذه الرياضة في الجزائر”.

وتابع محمد صالح حاشيشي: “تنتظرنا ملفات ثقيلة لمعالجتها في عهدة قصيرة، أقل من سنة ونصف، وسنعمل المستحيل لوضع أسس صحيحة لكرة القدم داخل القاعة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/wiBlH
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