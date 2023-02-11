حاشيشي وشيريفي يتنافسان على رئاسة رابطة كرة القدم داخل الصالات

يتنافس الثنائي محمد صالح حاشيشي، ومسعود شريفي، على رئاسة الرابطة الوطنية لكرة القدم داخل الصالات.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، اليوم السبت، عن انعقاد الجمعية العام الانتخابية لرابطة كرة القدم داخل الصالات يوم غد الأحد، بسيدي موسى.

كما كشف ذات المصدر هوية المترشحين لتولي رئاسة رابطة كرة القدم داخل الصالات، ويتعلق الامر بحاشيشي، وشريفي.

وحسب ذات المصدر سيتم اختيار واحد من المرشحين بالانتخاب السري، بعد ساتعراض كل مرشح لبرنامجه أمام أعضاء الجمعية العامة.