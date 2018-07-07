حاشي يشارك في أول حصة تدريبية له مع العميد

اندمج المستقدم الجديد لمولودية الجزائر، المدافع فارس حاشي، في تدريبات الفريق، بعد ترسيم انضمامه للعميد هذا الأسبوع، لمدة موسمين.

وشارك المدافع فارس حاشي، في الحصة التدريبية التي خاضتها التشكيلة صباح اليوم السبت، والتي اكتفى فيها اللاعبون بالركض فقط، لمدة ساعة.

واكتشف اللاعب السابق لنادي صن داونس، الجنوب إفريقي، خلال هذه الحصة التدريبية، الأجواء التي تسود في تشكيلة، واندمج رفقة بقية اللاعبين.

ومن المقرر أن يواصل فارس حاشي، تحضيراته رفقة، بالمشاركة في الحصة التدريبية الثانية للفريق، المبرمجة أمسية اليوم على السادسة مساء.

يذكر أن حاشي يعاني من نقص المنافسة، وسيعمل الطاقم الفني للمولودية على تجهيزه بدنيا، ليستعيد لياقته قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل.