حاضنة أعمال جامعة باتنة 2 تتحصل على 4 شهادات لابل

عززت حاضنة جامعة باتنة 2 الشهيد مصطفى بن بولعيد مكانتها وطنيا بعد تتويج أربعة مشاريع مبتكرة بوسم “مشروع مبتكر” دفعة واحدة، في إنجاز يعكس نشاطها المتواصل في دعم الطلبة ومرافقة أفكارهم.

وشملت المشاريع المتوجة IRMAMD وMANAGERTEC، إلى جانب مشروع خاص بتعقيم وحماية السجاد، ومشروع UNICA BELLEZZA، حيث برزت هذه المبادرات بطابعها الابتكاري والتطبيقي.

ويبرز هذا النجاح فعالية الحاضنة في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعة، ومساهمتها في تكوين طلبة قادرين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واعدة.