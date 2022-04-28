حافظوا على آبائكم تغنموا

قام ملك في قديم الزمان. بأمر جنوده بقتل المسنين جميعا، حيث كان هناك شاب يحب أباه جدا، فعندما علم الشاب بذلك، أدخل أباه غرفة سرية تحت البيت، وعندما جاء الجنود لم يجدوا مسنا بالبيت.

حافظوا على آبائكم تغنموا

مرت الأيام وعلم الملك عن طريق الجواسيس. أن الشاب أخفى أباه، فقرر الملك أن يحبـر الشاب أولا قبل حبسِه. وقتل أبيه، ثم بعث له جنديا ليخبره أن الملك يريده أن يأتيه في الصباح. راكبا ماشيا. فاحتار الشاب، وذهب لوالده في حيرة، وقص عليه الأمر، فتبسم المسن حيث قال لابنه: أحضِر عصاً كبيرة واذهب للملك عليها راكبا ماشيا..

فذهب الشاب إلى القصر. فأُعجب الملك بذكائه وقال له: اذهب وتعال في الصباح لابسا حافيا، وذهب الشاب وقص علي أبيه الأمر، فقال الأب. أعطني حذاءك، وقام بنزع الجزء الأسفل منه، وقال له: ألبسه وأنت عند الملك، ففعل الشاب فتعجب الملك مرة أخرى لذكائه. وقال له. اذهب وتعال في الصباح معك عدوك وصديقك، فذهب الشاب لأبيه واخبره، فتبسم الأب وقال لابنه: خذ معك زوجتك والكلب، واضرب كل واحد منهم أمام الملك، فقال الشاب كيف؟ فقال الأب افعل وسترى.

حافظوا على آبائكم تغنموا

فذهب الشاب في الصباح للملك، وجاء أمامه حيث قام بضرب زوجته. فصرخت وقالت له. ستندم كما أخبرت الملك أنه يخفي أباه، وتركته وانصرفت، وقام بضرب الكلب فجرى الكلب بعيدا عنه ولم يخرج، فتعجب الملك وقال: كيف الصديق الوفي والعدو؟ فقام الشاب ثم أشار للكلب فأتى مسرعاً يلف حوله فرحاً به، فقال الشاب للملك: هذا هو الوفاء وتلك كانت العدو، فأعجب الملك به وقال: تأتي في الصباح ومعك أبوك.

حافظوا على آبائكم تغنموا

فذهب الشاب إلى بيته. وقص على أبيه الأمر وذهبا للملك صباحا، فقرر الملك تعيين أباه مستشارا له بعد اختبارات عدة، ونجا الشاب من القتل بفضل الله أولا ثم بفضل أبيه..

لذلك فالأب مهما تقدم في السن. فهو مدرسة كاملة ودراية واقعية، اجعله مكاناً لأسرارك تجد الحل دائما لمشاكلك، فيجب ان تحافظوا على آبائكم حتى تغنموا.