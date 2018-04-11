حافظوا عليها.. المدرسة أمانة بين أيديكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد..

إخواني أولياء الأمور، إن المدرسة هي البيت الثاني للطفل، حيث يقضي فيها نصف يومه، لذا تقع على عاتق الأهل مسؤولية توعية الطفل منذ الصغر، نظرا لأهمية المحافظة على نظافة مرافق المدرسة كما هو الحال في البيت.

فلا بد أن يهتم الطفل بنظافة الصف، ورمي الأوراق في المكان المخصص لها، وعدم الكتابة على الجدران والأبواب، مع المحافظة على نظافة الساحة وعدم إلقاء مخلّفات الطعام وعلب العصير على الأرض، بل في الأماكن المخصصة للقمامة على الجانب، وعدم كسر الأغصان، وبذلك تكون مدارسنا جميلة لمرتاديها.

ويتكون لدى الزائرين لها انطباع حسن عنها، فتنال إعجابهم وتقديرهم، حيث يحثّنا ديننا الإسلامي على النظافة والمحافظة على جمال الأشياء وترتيبها، فالله جلّت قدرته جميل يحبّ الجمال.

ومن جانب آخر، المحافظة على نظافة الكتب والدفاتر والحرص على ترتيبها وإبقائها في حالة سليمة، وتجنب تمزيق أوراق الامتحانات والدفاتر والكتب بعد الانتهاء من الامتحان، حرصا على نظافة المدرسة والشوارع المحيطة بها، إضافة إلى إبقاء حديقة المدرسة نظيفة وجميلة، والمساهمة في غرس الأشجار وسقيها وعدم قطف الأزهار والورود، فعلى هذا النحو ربّوا أولادكم.