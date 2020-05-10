حافظ سفيان يأمر بتسوية الوضعيات المالية للمقاولات ومكاتب الدراسة

أمر، اليوم الأحد، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حافظ سفيان، بالعمل على تسوية الوضعيات المالية العالقة للمقاولات ومكاتب الدراسة.

حيث قام حافظ سفيان بزيارة عمل و تفقد قادته إلى موقعي ” 260 مسكن ترقوي عمومي ” بالسويدانية و موقع ” 500 مسكن ترقوي عمومي بحي النخيل ، مرفوقا بالمدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وسط غرب و ممثلين عن الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء .

اين استهل زيارته بموقع السويدانية و استمع الى عرض مفصل حول المشاكل الذي يعاني منها سيما التي تتعلق بالتهيئة الخارجية المتفق عليها في دفتر الشروط.

وأعطى الرئيس المدير العام تعليمات صارمة بضرورة الرفع من وتيرة الإنجاز حتى يتسنى استلامها في الآجال المحددة .

كما أمر ذات المسؤول بالعمل على تسوية الوضعيات المالية العالقة للمقاولات و مكاتب الدراسات .

كما وقف المسؤول خلال ذات الزيارة على المجمع الدراسي الذي تشرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على انجازه .

وانتقل بعد ذلك إلى موقع 500 مسكن ترقوي عمومي بحي النخيل أين كانت سانحة له للقاء مع مثيلين للحي و الاستماع لانشغالاتهم المطروحة من بينها تسييج الحي بصفة كاملة.