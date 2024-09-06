قناة النهار حافلات إيتوزا لنقل المواطنين نحو مكاتب الاقتراع والميترو والترامواي مجاناً بقلم قناة النهار نشر في 06 سبتمبر 2024 - 16:31 تحديث في 06 سبتمبر 2024 - 17:48 رئاسيات شارك غرِّد أرسل 37 0 حافلات إيتوزا لنقل المواطنين نحو مكاتب الاقتراع والميترو والترامواي مجاناً إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/P9mui اقرأ أيضا تلمسان: تفكيك شبكة تجسس بينها مغاربة .. وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل صادمة قناة النهار 01 سبتمبر ابراهيم مراد: "المترشح تبون من خلال عهدته الأولى رغم الظروف الصعبة عمل حتى يضمن كرامة المواطن" قناة النهار 26 أوت إبراهيم مراد يشيد باحترافية قناة النهار وفريقها الشاب المواكب لكل الأحداث قناة النهار 26 أوت عمليات شرطة ليلية تقوم بها مصالح أمن ولاية الجزائر للإطاحة بمروجي المخدرات والمؤثرات العقلية قناة النهار 19 أوت بن قرينة: الرئيس تبون يطلب مني رأي الشارع .. وفي كل مرة نتحقق من عدم كفاءة وزراء أو سوء تسييرهم قناة النهار 21 أوت عبد المجيد تبون: لن نتخلى عن فلسطين وجاهزون لنقل مئات الأطباء إلى غزة وبناء 3 مستشفيات خلال 20 يوما قناة النهار 18 أوت إبراهيم مراد : كان بإمكاننا إنتاج ما كنا نتسورده من الخارج لكن البيروقراطية والعراقيل حالت دون ذلك قناة النهار 26 أوت لاعبو الخضر يلتحقون تباعا بسيدي موسى تحسبا لمواجهتي غينيا الإستوائية وليبيريا قناة النهار 02 سبتمبر صريح جدا : تدخل الأم في إختيار زوجة لابنها..نعمة أم نقمة عند الجزائريين ! قناة النهار 17 أوت الشيخ النوي: أعيان النعامة ينظمون تجمع شعبي دعما للمترشح الحر عبد المجيد تبون قناة النهار 01 سبتمبر