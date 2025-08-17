حافلات جديدة.. هكذا سيتم تجديد حظيرة النقل على مرحلتين

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعًا، خُصص لدراسة الكيفيات العملية لتجسيد التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، المتعلقة بسحب الحافلات المتهالكة التي يتجاوز عمرها 30 سنة من الخدمة.

وحسب بيان للوزارة، حضر الإجتماع، كل من الأمين العام لوزارة النقل، المدير العام للحركية واللوجستية. ورئيس الاتحاد الوطني للناقلين (UNAT)، نائب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين. ورئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع (UGCAA). إلى جانب عدد من المدراء الولائيين للنقل.

وجاء هذا الإجتماع، في إطار مسعى شامل يرمي إلى تجديد الحظيرة الوطنية وضمان خدمة نقل عمومي آمنة، عصرية ومنظمة.

وثمّن ممثلو النقابات مرافقة وزارة النقل في هذا المسار، كما عرضوا جملة من الانشغالات تمثلت في طلب إعفاءات جمركية وجبائية لتسهيل عملية تجديد الحظيرة. ومراجعة تسعيرة النقل. وتنظيم وتأهيل السائقين وضبط طرق توظيفهم. وإخضاع السائقين للتحاليل المتعلقة بالمواد المخدرة.

وفي رده، أكد الوزير أن الشركاء الاجتماعيين يُعتبرون طرفًا أساسيًا في إنجاح الإصلاحات الجارية. مشددًا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وقول الحقيقة بعيدًا عن أي استغلال للوضع. مع جعل مصلحة المواطن في صدارة الأولويات.

كما أعلن الوزير عن جملة من الإجراءات العملية وفق مراحل وآليات مدروسة:

تطبيق العملية على مرحلتين

في المرحلة الأولى، سيتم سحب الحافلات التي يفوق عمرها 30 سنة خلال 6 أشهر.

وفي المرحلة الثانية، سيتم سحب الحافلات التي يفوق عمرها 20 سنة.

كما سيتم مرافقة الناقلين وفق ما يتيحه القانون من تحفيزات جبائية وجمركية لاقتناء حافلات جديدة او حافلات يقل عمرها عن 5 سنوات.

وتشجيع التصنيع المحلي للحافلات بما يدعم الاقتصاد الوطني إجراءات تنظيمية وميدانية.

كما سيتم تشكيل لجان ولائية مشتركة تضم ممثلين تضم مختلف الفاعلين لمعاينة الحافلات ميدانيًا من حيث الهيكل. الوضعية الداخلية، الكراسي، وشروط السلامة. مع الترخيص لها بالعمل فقط بعد المصادقة الرسمية على محضر المعاينة.

إنشاء فريق عمل مشترك مع ممثلي الناقلين لمتابعة الملفات التنظيمية والانشغالات المطروحة بصفة تشاركية. بما يضمن حلولًا عملية وفعّالة.

وضع رقم أخضر على مستوى المديريات الولائية للنقل للتبليغ عن أي تجاوزات.

واختُتم الاجتماع بتأكيد الوزير أن وزارة النقل، وبتنسيق كامل مع الشركاء الاجتماعيين، عازمة على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بكل صرامة وفعالية. من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تجديد الحظيرة الوطنية. وضمان نقل عمومي آمن، عصري ومنظم، في خدمة المواطن والوطن.